Τραμπ: Eπιλέγει τον εαυτό του για επόμενο Πάπα και δημοσιεύει σχετική φωτογραφία - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social πορτρέτο του, κατά τα φαινόμενα δημιουργημένο από εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο εικονίζεται ντυμένος με περιβολή πάπα, μερικές ημέρες αφού δήλωσε μεταξύ αστείου και σοβαρού πως θα του «άρεσε» να γίνει εκείνος ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και μερικές ημέρες προτού το κογκλάβιο στο Βατικανό αναδείξει τον διάδοχο του εκλιπόντα Φραγκίσκου.

Το έγχρωμο πορτρέτο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον αμερικανό πρόεδρο τον αναπαριστά με σοβαρό ύψος σε παπικό θρόνο, με ύφος σοβαρό, με λευκά παπικά άμφια και μίτρα, με επιβλητικό χρυσό σταυρό περασμένο στον λαιμό, και στο δεξί χέρι τον δείκτη υψωμένο προς τον ουρανό.

Η εικόνα, κατά τα φαινόμενα φτιαγμένη από δημιουργική ΤΝ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ που την αναπαρήγαγαν, ειδικά στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, δεν συνοδεύεται από κανένα γραπτό σχόλιο του Ρεπουμπλικάνου.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν μονοπωλεί την επικαιρότητα με τις ανακοινώσεις και τα σχόλιά του επί παντός του επιστητού σχεδόν καθημερινά. Είπε στις αρχές της εβδομάδας, μάλλον αστειευόμενος, πως θα ήθελε να είναι εκείνος που θα αναδειχτεί νέος ηγέτης του 1,4 δισεκ. καθολικών του κόσμου — πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα στις ΗΠΑ.

«Θα μου άρεσε να είμαι εγώ ο πάπας. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου επιλογή», είπε ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν έχει προτιμήσεις για τη διαδοχή του Φραγκίσκου, που πέθανε τη Δευτέρα του Πάσχα σε ηλικία 88 ετών.

Reporter: Who do you want to be the next Pope?

Trump: “I’d like to be Pope. That’d be my number one choice.”🤡 pic.twitter.com/gTIUBhXjMG

