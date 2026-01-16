Τραμπ: Απειλεί με δασμούς όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία - Real.gr

Αναφερόμενος στους δασμούς που είχε επιβάλει σε φαρμακευτικά προϊόντα από την ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία. Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν υποστηρίζουν τη Γροιλανδία, γιατί χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο τους τελευταίους μήνες έχει κλιμακώσει τη ρητορική του για την προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής. Η συνάντηση αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο δεν έβγαλε λευκό καρπό και ο Τραμπ παραμένει αμετακίνητος στο ζήτημα, επικαλούμενος ρωσική και κινεζική απειλή.
.@POTUS: “I may put a tariff on countries if they don’t go along with Greenland — because we need Greenland for national security.” pic.twitter.com/yQYjPTpx39
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026