Τραμπ: Απειλεί με δασμούς όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, απείλησε να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν στηρίζουν το σχέδιό του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Αναφερόμενος στους δασμούς που είχε επιβάλει σε φαρμακευτικά προϊόντα από την ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία. Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν υποστηρίζουν τη Γροιλανδία, γιατί χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο τους τελευταίους μήνες έχει κλιμακώσει τη ρητορική του για την προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής. Η συνάντηση αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο δεν έβγαλε λευκό καρπό και ο Τραμπ παραμένει αμετακίνητος στο ζήτημα, επικαλούμενος ρωσική και κινεζική απειλή.