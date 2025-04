Τραμπ: Απειλεί την Κίνα με επιπλέον δασμούς 50% αν δεν άρει τα αντίποινα του 34% - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα με επιπλέον δασμούς 50% την Κίνα αν δεν άρει τα αντίποινα του 34%.

«Χθες, η Κίνα εξέδωσε αντίποινα της τάξης του 34%, πέραν των ήδη καθορισμένων δασμών ρεκόρ, των μη νομισματικών δασμών, της παράνομης επιδότησης εταιρειών και της μαζικής μακροπρόθεσμης χειραγώγησης νομισμάτων, παρά την προειδοποίησή μου ότι κάθε χώρα που ανταποδίδει αντίποινα στις ΗΠΑ εκδίδοντας πρόσθετους δασμούς, θα είναι ήδη μακροπρόθεσμα υπέρ και πέραν των υφιστάμενων δασμών» ανέφερε ο ίδιος σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο ίδιος τόνισε πως «εάν η Κίνα δεν αποσύρει την αύξηση κατά 34% πάνω από τις ήδη μακροπρόθεσμες εμπορικές καταχρήσεις της μέχρι αύριο, 8 Απριλίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ Δασμούς στην Κίνα 50%, με ισχύ από τις 9 Απριλίου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως όλες οι συνομιλίες με την Κίνα θα τερματιστούν, ενώ οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν επίσης ζητήσει συναντήσεις, θα ξεκινήσουν άμεσα.»

Ο επικεφαλής των οικονομικών Συμβούλων του Τραμπ, Κένιν Χάσετ, ανέφερε νωρίτερα πως «παγώνουν» οι δασμοί προς όλους για 90 ημέρες εκτός από την Κίνα γεγονός που οδήγησε τη Wall Street σε ένα ρόλερ κόστερ, από τις βαριές απώλειες στα μεγάλη κέρδη μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, η διαρροή από τον Χάσετ διαψεύστηκε από τον Λευκό Οίκο, ως fake news, με αποτέλεσμα να επέλθει σε νέα πτώση τους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Νωρίτερα, τα αμερικανικά χρηματιστήρια άνοιξαν με μεγάλες απώλειες και σήμερα, ενώ οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση πανικού λόγω των ανησυχιών για το πώς οι σαρωτικοί δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπθα μπορούσαν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομία και να ανακόψουν την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Στη Wall Street, ο Dow Jones σημείωσε πτώση 1.200 μονάδων ή 3,2%. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ήταν 3,4% χαμηλότερα και άνοιξε σε πτωτικό έδαφος. Ο Nasdaq Composite διολίσθησε κατά 3,96%.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe Volatility Index ή VIX, έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την πανδημία Covid-19, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται για τις επόμενες κινήσεις της αγοράς. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 5,14 %, ενώ στην Ασία καταγράφηκε η χειρότερη συνεδρίαση από την κρίση του 2008.

the Dow turns positive as CNBC talks about reporting that Kevin Hassett is saying Trump is considering a 90 day pause on tariffs for all countries other than China pic.twitter.com/ODJOsGVqWU

— Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2025