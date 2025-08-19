Τραμπ: Άρχισα τις προετοιμασίες για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και μετά τριμερή - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έπειτα από την «πολύ καλή» συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, πως «άρχισε προετοιμασίες» για να γίνει συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο Αμερικανός ομόλογός του σε διάλειμμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο.

Κατά τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σκοπός είναι η συνάντηση να γίνει εντός Αυγούστου.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι μετά τη συνάντηση, σε τόπο που δεν έχει οριστεί ακόμη, θα ακολουθήσει τριμερής σύνοδο κορυφής, με παρόντα τον ίδιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης, έπειτα από τριάμισι χρόνια πολέμου.

Ο κ. Τραμπ και οι προσκεκλημένοι του «συζητήσαμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, εγγυήσεις που θα παρασχεθούν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας μέσω του NATO και του μηχανισμού του για τη συλλογική άμυνα, το περίφημο άρθρο 5.

Οι συνομιλίες διακόπηκαν για κάποια ώρα προκειμένου ο αμερικανός πρόεδρος να μιλήσει τηλεφωνικά με τον ρώσο ομόλογό του.

«Θεωρώ πως είχαμε πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ήταν αληθινά η καλύτερη» ως τώρα, ανέφερε από την πλευρά του ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους χθες το απόγευμα.

Πριν από τη διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή ευρωπαίων ηγετών, οι δυο άνδρες είχαν διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, όπου απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι φόρεσε μαύρο σακάκι και μαύρο πουκάμισο όταν πήγε στον Λευκό Οίκο και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ, που δίνει σημασία στο πρωτόκολλο, τον επαίνεσε για την εμφάνισή του υποδεχόμενος τον καλεσμένο του. Η εμφάνιση του τον Φεβρουάριο –όταν είχε πάει με στρατιωτικού τύπου περιβολή όπως συνηθίζει– είχε επικριθεί από τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο και οπαδούς του.

Οι προσκεκλημένοι του κ. Τραμπ, όπως και ο κ. Ζελένσκι, φρόντισαν να τον ευχαριστήσουν για τις μεσολαβητικές προσπάθειές του.

Προτού αρχίσουν οι συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, κάτι που πιθανόν εν αγνοία του κατέγραψε μικρόφωνο, προφανώς αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία μαζί μου. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Ο κ. Ζελένσκι είπε ξανά χθες, προτού πάει στην αμερικανική προεδρία, πως η Ρωσία δεν πρέπει να «επιβραβευτεί» για τη στρατιωτική εισβολή στη χώρα του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν έχει ενστερνιστεί ποτέ δημόσια την άποψη ότι η Μόσχα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον πόλεμο, αναφέρθηκε ξανά χθες στο ζήτημα της «ανταλλαγής εδαφών».

Ο κ. Μακρόν διαβεβαίωσε πως το ακανθώδες θέμα αυτό δεν συζητήθηκε «καθόλου» χθες. Απαίτησε εξάλλου να επιβληθούν ακόμα πιο σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει «η διπλωματία», μερικές ώρες μετά τις πολυμερείς συνομιλίες.

Ενώ ο κ. Μερτς επέμεινε στο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Τραμπ – Ζελένσκι – Ευρωπαίοι ηγέτες: Οι εγγυήσεις ασφαλείας και η τριμερής σύνοδος στο επίκεντρο των συζητήσεων

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP