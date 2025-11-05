Quantcast
Τραμπ: Δεν φταίω για τις ήττες των Ρεπουμπλικάνων, δεν συμμετείχα στα ψηφοδέλτια - Real.gr
real player

Τραμπ: Δεν φταίω για τις ήττες των Ρεπουμπλικάνων, δεν συμμετείχα στα ψηφοδέλτια

08:00, 05/11/2025
Τραμπ: Δεν φταίω για τις ήττες των Ρεπουμπλικάνων, δεν συμμετείχα στα ψηφοδέλτια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιού Τζέρζι, Βιρτζίνια…) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«‘Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved