Τραμπ: «Δεν θα χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη για την κατάκτηση της Γροιλανδίας» - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, αλλά ζήτησε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν την ιδιοκτησία του νησιού της Αρκτικής που βρίσκεται υπό δανική κυριαρχία.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της», είπε ο Τραμπ.

Μόνο η «μεγάλη δύναμη» των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, τόνισε κατά την ομιλία του στο Νταβός, λέγοντας ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε.

Κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό.

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πήγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ