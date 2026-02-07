Τραμπ: «Διάλογος με το Ιράν και την ερχόμενη εβδομάδα» - Στην Αραβική Θάλασσα ο στόλος - Real.gr

«Όχι πυρηνικά όπλα στο Ιράν», επανέλαβε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», αναφορικά με τις έμμεσες διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών στο Ομάν.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες, το Ιράν φαίνεται ότι θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ’ οδόν προς το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο.

Παρά το θετικό κλίμα σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται έναν περιφερειακό διπλωμάτη που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη, το Ιράν απέρριψε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο διπλωμάτης, το Ιράν ήταν πρόθυμο να συζητήσει το «επίπεδο και την καθαρότητα» του εμπλουτισμού ή τη συμμετοχή μίας περιφερειακής κοινοπραξία.

Στο ίδιο μήκος κύματος και δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει ότι η Τεχεράνη παρέμεινε αμετάπειστη στην άρνησή της να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί είπε στους Αμερικανούς ομολόγους του ότι η Τεχεράνη δεν θα συμφωνούσε να τερματίσει τον εμπλουτισμό ή να τον μεταφέρει στο εξωτερικό, απορρίπτοντας μια βασική απαίτηση των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Στην Αραβική Θάλασσα ο στόλος

Λίγο μετά το τέλος των συνομιλιών στο Ομάν ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου USS Αβραάμ Λίνκολν συνοδευόμενου από δύο πολεμικά πλοία ανεφοδιασμού και δύο σκάφη της Αμερικανικής Ακτοφυλακής που έπλεαν στην Αραβική Θάλασσα, ενώ από αέρος συνέδραμαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. «Ειρήνη μέσω δύναμης», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).