Τραμπ: Διαψεύδει ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων διαφωνεί με έναν πόλεμο στο Ιράν - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση μεγάλου εύρους στο Ιράν.

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

ΑΠΕ-ΜΠΕ