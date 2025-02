Τραμπ: «Έχω σοβαρές συνομιλίες με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στη Ουκρανία. Μάλιστα, δήλωσε ότι αυτές «προχωρούν πολύ καλά».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, συζήτησε με τους ηγέτες της G7 για την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ» εάν βρισκόταν στην εξουσία το 2022, ενώ επανέλαβε τη σημασία της «συμφωνίας για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Επιπλέον, στην ανάρτησή του ο Τραμπ, αφού υποβιβάζει τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σε απλό… κυβερνήτη, γράφει ότι «σήμερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με συνάντησε στο Οβάλ Γραφείο για να μιλήσει στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Τη συνάντηση συγκάλεσε ο κυβερνήτης του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο σημερινός πρόεδρος της G7, για να αναγνωριστεί η τρίτη επέτειος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας – ο οποίος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος».

Πρόσθεσε ότι «όλοι εξέφρασαν τον στόχο τους να δουν τον πόλεμο να τελειώνει, και τόνισα τη σημασία της ζωτικής σημασίας “Συμφωνίας για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες” μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, η οποία ελπίζουμε ότι θα υπογραφεί πολύ σύντομα!

Αυτή η συμφωνία, η οποία είναι μια “Οικονομική Εταιρική Σχέση”, θα διασφαλίσει ότι ο αμερικανικός λαός θα ανακτήσει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό που στάλθηκαν στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει την οικονομία της Ουκρανίας να αναπτυχθεί καθώς αυτός ο βάρβαρος και άγριος πόλεμος φτάνει στο τέλος του.

Ταυτόχρονα, βρίσκομαι σε σοβαρές συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και τις μεγάλες συναλλαγές οικονομικής ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά!»

