Τραμπ: Έχω υποχρέωση να μηνύσω το BBC - Real.gr

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως έχει την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

Η επιστολή του Τραμπ προς το βρετανικό δίκτυο καθιστά σαφές ότι θα κληθούν να πληρώσουν «τουλάχιστον» 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Donald Trump has said that he has an “obligation” to sue the BBC for misrepresenting his comments ahead of the January 6, 2021, attacks on the US Capitol. “Well, I think I have an obligation to do it,” Trump told Fox News host Laura Ingraham in an interview. pic.twitter.com/iDuJ0LhNMS — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) November 12, 2025

Την ίδια ώρα το BBC βρίσκεται σε σύγχυση μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, εν μέσω κατηγοριών για μεροληψία στο μοντάζ του περσινού ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance». Το BBC παραδέχτηκε ότι οι κινηματογραφιστές συνδύασαν αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας που εκφώνησε ο Τραμπ πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, για να φανεί ότι προέτρεπε άμεσα σε βία.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη τη Δευτέρα για το μοντάζ του βίντεο, αλλά απέρριψε τους ισχυρισμούς περί συστημικής μεροληψίας στην αναφορά του ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Ο Τραμπ μήνυσε τη μητρική εταιρεία του CBS για μια επεξεργασία της συνέντευξης της Καμάλα Χάρις στην εκπομπή «60 Minutes», με αποτέλεσμα τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε αυτό το καλοκαίρι. H Paramount Global αποφάσισε να καταβάλει στον Τραμπ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή σχετικά με το μοντάζ.