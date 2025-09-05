Τραμπ: «Έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα» - Real.gr

Ο Τραμπ λέει πως η Ινδία και η Κίνα φαίνεται πως «χάθηκαν για τις ΗΠΑ προς όφελος της “βαθιάς, σκοτεινής Κίνας”», αναφέροντας ότι η σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης αυτή την εβδομάδα δεν διεξήχθη στο Πεκίνο, αλλά φιλοξενήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» προς όφελος της Κίνας, μετά τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) που φιλοξενήθηκε αυτή την εβδομάδα από το Πεκίνο και κατά την οποία οι ηγέτες τους στάθηκαν στο πλευρό του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Φαίνεται πως χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από τη βαθιά, σκοτεινή Κίνα. Ας έχουν μαζί ένα μακρύ και ευήμερο μέλλον!», έγραψε ο Τραμπ σε καταχώρισή του στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.