Τραμπ: Ευχαριστώ το Ιράν που ακύρωσε τις εκτελέσεις διαδηλωτών διά απαγχονισμού - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε την ηγεσία του Ιράν επειδή ακύρωσε τις προγραμματισμένες και πάνω 800 σύμφωνα με τον ίδιο εκτελέσεις διαδηλωτών διά απαγχονισμού.

«Σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις διά απαγχονισμού, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (πάνω από 800), ακυρώθηκαν από την ηγεσία του Ιράν. Σας ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη (15/1), ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε χαιρετίσει τα «καλά νέα» από το Ιράν αναδημοσιεύοντας την είδηση ότι ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί δεν αντιμετωπίζει πλέον τη θανατική ποινή, όπως είχαν αναφέρει νωρίτερα διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά ότι ο «Ιρανός διαδηλωτής δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο μετά τις προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ. Όπως και οι άλλοι διαδηλωτές». Σχολιάζοντας, δε, την είδηση, πρόσθεσε: «Αυτά είναι καλά νέα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστούν».

Νωρίτερα, η δικαστική εξουσία του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Σολτάνι, υπάλληλος καταστήματος ρούχων, συνελήφθη βορειοδυτικά της Τεχεράνης μετά τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις και κρατείται στις φυλακές του Καράτζ.

Η οικογένειά του είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι η εκτέλεσή του ματαιώθηκε, αλλά εξακολουθεί να κρατείται.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αρνήθηκε επίσης ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να εκτελέσει αντικυβερνητικούς διαδηλωτές. Τα σχόλιά του έγιναν μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι έλαβε διαβεβαιώσεις πως δεν θα δολοφονούνται διαδηλωτές από το καθεστώς.