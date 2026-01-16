Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Real.gr

Quantcast
Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν»

22:52, 16/01/2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο λίγο πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, ξεκαθαρίζοντας ότι ήταν καθαρά δική του απόφαση να μην επιτεθεί στο Ιράν.

«Κανείς δεν με έπεισε, εγώ έπεισα τον εαυτό μου. Χθες είχαν προγραμματίσει πάνω από 800 απαγχονισμούς. Δεν απαγχόνισαν κανέναν. Ακύρωσαν τους απαγχονισμούς. Αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

