Τραμπ: «Είμαι ο βασιλιάς των δασμών και έχω κάνει εξαιρετική δουλειά» - Real.gr

«Είμαι ο βασιλιάς των δασμών και ο βασιλιάς των δασμών έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ελπίζω να κερδίσουμε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι ντροπή για τη χώρα μας». Με αυτό τον τρόπο αυτοχαρακτηρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την υγειονομική περίθαλψη στον Λευκό Οίκο, όπου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο –όπως είπε– η απειλή επιβολής δασμών ανάγκασε άλλες ανεπτυγμένες χώρες να αποδεχθούν υψηλότερες τιμές φαρμάκων, ώστε να μειωθούν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα σήμερα είπε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως εργαλείο πίεσης απέναντι σε τρίτες χώρες, ώστε να συναινέσουν στην προσάρτηση της Γροιλανδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.