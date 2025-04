Τραμπ: «Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ για τους δασμούς» - Μελόνι: «Να κάνουμε τη Δύση σπουδαία ξανά» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος σήμερα στον Λευκό Οίκο την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε «100% βέβαιος» ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για τους δασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μελόνι από την πλευρά της, συμφώνησε, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «αξιόπιστο εταίρο». Ανέφερε μάλιστα ότι θα προσκαλέσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να επισκεφθεί την Ιταλία.

«Θα ήθελα να προσκαλέσω τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί την χώρα μας και θα θέλαμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με την Ευρώπη», δήλωσε κατά την έναρξη της συνάντησής της με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να συναντηθούμε στα μισά του δρόμου. Μπορούμε να βρούμε ένα πεδίο για επίτευξη συμφωνίας, δεν τάσσομαι υπέρ του δυτικού εθνικισμού, αλλά μπορούμε να βγούμε και οι δυο πιο δυνατοί, θέλουμε να ενισχύσουμε και τις δυο όχθες του Ατλαντικού», πρόσθεσε η Μελόνι.

Η στιγμή που ο Τραμπ υποδέχεται την Ιταλίδα πρωθυπουργό:

EU’s last hope to settle Trade War with . @realDonaldTrump reaches US.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δίκαιη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε επίσης για την Μελόνι ότι έχει πραγματοποιήσει μια πολύ καλή δουλειά στην Ιταλία, καθώς και ότι έχει πολύ ταλέντο και ότι πρόκειται για μια νέα ηγέτιδα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετική πρωθυπουργός.

“I do like her very much. She’s a great Prime Minister. I think she’s doing a fantastic job in Italy. We’re very proud of her. I knew her as a very early Prime Minister, and I knew she had great talent. She’s one of the real leaders of the world.” pic.twitter.com/jCnb8ayUV0

Την ίδια ώρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα φτάσει στο 2% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ θα συνάψουν μια «πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα».

«Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση δημοσιογράφου αν ανησυχεί για την προσέγγιση των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας, ως συνέπεια των δασμών που επέβαλε.

Σημειώνεται ότι η Μελόνι είναι η πρώτη Ευρωπαία ηγέτιδα που επισκέπτεται την Ουάσινγκτον αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 20% στην ΕΕ στις αρχές του μήνα.

Ορισμένοι στην Ευρώπη ελπίζουν ότι η στενή σχέση της Μελόνι με τον Τραμπ θα μπορούσε να βοηθήσει την υπόθεσή της. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ από την επιστροφή του, έχει συζητήσει αυτή τη συνάντηση με τη Μελόνι.

Ωστόσο, ορισμένοι προειδοποιούν ότι η συνάντηση θα μπορούσε να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ενότητα, με τον Γάλλο υπουργό Βιομηχανίας να προειδοποιεί ότι η στρατηγική του Τραμπ με τις «διμερείς συνομιλίες» ήταν να «διχάσει τους Ευρωπαίους».

Όταν ρωτήθηκε γιατί βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, η Μελόνι λέει ότι πιστεύει στην «ενότητα της Δύσης».

Στη συνέχεια ο Τραμπ λέει ότι η Μελόνι «πιστεύει στον πρόεδρο», κάτι με το οποίο συμφωνεί και η ίδια, και προσθέτει: «Πρέπει να αναπτυχθούμε μαζί, γι’ αυτό είμαι εδώ».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ιταλία έχουν πολύ καλές σχέσεις, πριν επιβεβαιώσει: «Θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, 100%», λέει, «αλλά θα είναι μια δίκαιη συμφωνία».

Italy is about to get a MUCH better trade deal with Trump than the EU, as Italy’s PM just travelled all the way here to speak with Trump

Μιλώντας για τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιταλίας, η Μελόνι αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μαζί υπερασπιστήκαμε την ελευθερία της Ουκρανίας, μαζί μπορούμε να φέρουμε μόνιμη ειρήνη», λέει.

Στη συνέχεια δίνει το λόγο στον Τραμπ, ο οποίος λέει ότι αισθάνεται ότι η κυβέρνησή του «τα πάει καλά» και ότι η Μελόνι ήταν χρήσιμη.

Ένας δημοσιογράφος ρωτά τον Τραμπ πόσο χρόνο έχει ο Πούτιν για να απαντήσει στην πρόταση εκεχειρίας προτού οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις.

Ο Τραμπ λέει ότι θα ακούσει από τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα και θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί.

Όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουκρανία, ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι υπάρχει συμφωνία και λέει ότι θα υπογραφεί την επόμενη Πέμπτη.

Η Μελόνι συνεχίζει λέγοντας ότι ο στόχος για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι να «κάνουν τη Δύση σπουδαία ξανά».

Λέει ότι ο Τραμπ έχει δεχθεί επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη, κάτι που ανέφερε νωρίτερα.

Προσθέτει ότι η επίσκεψη του Τραμπ δεν αφορά μόνο την Ιταλία, αλλά όλη την Ευρώπη.

«Ξέρω ότι όταν μιλάω για τη Δύση κυρίως, δεν μιλάω για γεωγραφικό χώρο. Μιλάω για έναν πολιτισμό και θέλω να κάνω αυτόν τον πολιτισμό ισχυρότερο», προσθέτει.

Ο Τραμπ λέει ότι ελπίζει η Ευρώπη να γίνει «ξανά μεγάλη» και κατηγορεί για πολλά από τα προβλήματά της τη μετανάστευση.

Επαινεί τη Μελόνι για τη σκληρή στάση της στο θέμα της μετανάστευσης, λέγοντας ότι θα ήθελε περισσότεροι άνθρωποι να ήταν σαν αυτήν.

“The goal for me is to make the West great again, and I think we can do it together.”

Speaking at the White House, Italian PM Giorgia Meloni says that Donald Trump has accepted an official visit to Rome.

Latest ➡️ https://t.co/uqIWruughq

📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/H36x3SFDcK

— Sky News (@SkyNews) April 17, 2025