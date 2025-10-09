Quantcast
Τραμπ: Ενδεχομένως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ - Real.gr
real player

Τραμπ: Ενδεχομένως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ

23:20, 09/10/2025
Τραμπ: Ενδεχομένως η Ισπανία θα έπρεπε να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τη Συμμαχία, επικαλούμενος τη μη συμμόρφωση της Μαδρίτης με την απαιτούμενη αύξηση αμυντικών δαπανών στον στόχο του 5%.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέκρινε έντονα την Ισπανία για μη τήρηση των δεσμεύσεων της έναντι των Συμμάχων.

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved