Τραμπ: Εντός δύο εβδομάδων θα αποφασίσει για την επίθεση στο Ιράν - Real.gr

Τα υπέρ και τα κατά μιας πιθανής στρατιωτικής εμπλοκής στο Ιράν σταθμίζει ο πρόεδρος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπου εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και παρουσιάζονται όλα τα στρατιωτικά σενάρια.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εμπλακούν στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Επικαλούμενη ένα μήνυμα από τον Τραμπ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σε δημοσιογράφους:

«Βάσει του γεγονότος ότι υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα για διαπραγματεύσεις που μπορεί να γίνουν ή μπορεί να μην γίνουν με το Ιράν στο εγγύς μέλλον, θα λάβω την απόφασή μου εάν ή όχι θα προχωρήσω μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

.@PressSec shares a message from President Trump: “Based on the fact that there’s a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next two weeks.” pic.twitter.com/r3yVnbZHAC

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 19, 2025