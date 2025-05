Ο Τραμπ επαινεί τον νέο πρόεδρο της Συρίας: «Νέος, ελκυστικός και σκληρός τύπος» - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τον πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα πριν από την άφιξή του στο Κατάρ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι ο αλ Σαράα είναι ένας «νέος, ελκυστικός τύπος. Σκληρός τύπος. Δυνατό παρελθόν. Πολύ ισχυρό παρελθόν. Μαχητής».

«Έχει μια πραγματική ευκαιρία να τα καταφέρει και να κρατήσει τη Συρία ενωμένη. Μίλησα με τον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο είμαι πολύ φιλικός. Εκείνος αισθάνεται ότι έχει πιθανότητες να κάνει καλή δουλειά. Είναι μια χώρα που έχει διαλυθεί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης σήμερα, ότι ο Σύρος πρόεδρος ισλαμιστής Άχμαντ αλ Σάρα τού είπε ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στο αίτημά του για μια εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με το Ισραήλ, μια δέσμευση την οποία η Δαμασκός δεν έχει αναφέρει επί του παρόντος δημόσια.

#WATCH: Saudi state TV shows #US President Trump shaking hands with #Syria‘s President Al-Sharaa in presence of #Saudi crown prince https://t.co/RDVWCFrZMf #TrumpInKSA https://t.co/r5kYidsW9H pic.twitter.com/u1nFMlCwlC

— Arab News (@arabnews) May 14, 2025