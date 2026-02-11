Τραμπ: Επέμεινα στον Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (11/02) ότι επέμεινε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για μια πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια μακρά συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό ηγέτη, καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει αυτό που ο πρόεδρος αποκαλεί «στρατό» αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν.

Ο Νετανιάχου πιέζει τις ΗΠΑ να επεκτείνουν τις απαιτήσεις τους προς το Ιράν ώστε να συμπεριλάβουν τον τερματισμό της υποστήριξης από την Ισλαμική Δημοκρατία σε ομάδες όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ και τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της. Ο Τραμπ εξέφρασε μια κάποια ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια διπλωματική πρόοδος με το Ιράν.

«Την τελευταία φορά που το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν καλύτερα να μην κάνει μια συμφωνία και χτυπήθηκε με το Midnight Hammer – Αυτό δεν λειτούργησε καλά γι’ αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δήλωσε επίσης ότι «τίποτα οριστικό δεν αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της «πολύ καλής» συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Συζητήσαμε την τεράστια πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα», πρόσθεσε.