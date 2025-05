Τραμπ: Φαντασμαγορική υποδοχή στο Κατάρ - Τα κόκκινα Cybertrucks και οι καμήλες - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από την Ντόχα του Κατάρ όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, εμφανίστηκε αισιόδοξος σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Για το Ιράν, έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά», είπε ο Τραμπ κατά την τελετή υπογραφής μιας σειράς οικονομικών συμφωνιών, παρουσία του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Η επίσκεψη του Τραμπ είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Αμερικανός πρόεδρος στο εμιράτο εδώ και 23 χρόνια. Το 2017, κατά την πρώτη θητεία του, είχε βοηθήσει στην απομόνωση του Κατάρ, στηρίζοντας το εμπορικό και διπλωματικό εμπάργκο που του επέβαλαν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος. Μεταξύ άλλων, κατηγορούσαν τη μικρή αλλά πλούσια παραγωγό φυσικού αερίου ότι στηρίζει την τρομοκρατία.

Σήμερα, ο εμίρης Αλ Θάνι σχολίασε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών «έχουν πάει σε άλλο επίπεδο».

President Donald Trump arrived in Doha to a ceremonial welcome led by Qatar’s Emir Sheikh Tamim. His motorcade, including Tesla Cybertruck police cars, was escorted through the capital, flanked by horses and camels. pic.twitter.com/qy4gkJvald

Η υποδοχή του Κατάρ στην Ντόχα ήταν εξίσου φαντασμαγορική με εκείνη που του έγινε στο Ριάντ. Ο εμίρης έφτασε στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί ενώ νωρίτερα, το προεδρικό αεροσκάφος συνόδευσαν καταριανά μαχητικά αεροσκάφη.

Της αυτοκινητοπομπής του Τραμπ προηγήθηκαν Cybertruck της εταιρείας Tesla, στα χρώματα των υπηρεσιών ασφαλείας του Κατάρ – μια χειρονομία που απευθυνόταν στον ιδιοκτήτη της εταιρείας και μεγάλο σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου, τον Ίλον Μασκ.

President Trump’s motorcade is being escorted by Cybertrucks in Qatar. How EPIC is this! pic.twitter.com/vOxPZ6Xzbv

Μόλις η αυτοκινητοπομπή έφτασε στην έδρα του εμίρη, τον Τραμπ υποδέχθηκαν δεκάδες καμήλες. «Εκτιμώ πραγματικά αυτές τις καμήλες – είχα καιρό να δω τέτοιες καμήλες» σχολίασε ο Τραμπ, δείχνοντας ενθουσιασμό για την υποδοχή.

Look at all them camels that came to see Trump in Qatar…

He did say that he ‘appriecated’ them pic.twitter.com/6WLno0Dx3l

— Re:Flex (@re_flex_world) May 14, 2025