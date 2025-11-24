Tραμπ για ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία: Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει - Real.gr

Στις εξελίξεις γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε ένα σύντομο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναρωτιέται «εάν είναι πραγματικά πιθανό να έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Τα τελευταία του σχόλια έρχονται μετά από χθεσινή μακροσκελή ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε ότι η ηγεσία της Ουκρανίας δεν έδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ.