Τραμπ για Γάζα: Η εκεχειρία θα κρατήσει, οι φωτιές στη Μέση Ανατολή θα σβήσουν πολύ γρήγορα - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.

Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο μεθαύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, θυλάκου που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε εξάλλου πως η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά… Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.

.@POTUS: “It’s a great deal for Israel, but it’s a great deal for everybody… on Monday, the hostages come back… I’ll be going to Israel, I’ll be speaking at the Knesset early on, and then, I’m also going to Egypt… Everybody wants this deal to happen.” pic.twitter.com/ClE48ScEeY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2025

Εκεχειρία στη Γάζα: Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας, οδηγώντας χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στον δρόμο της επιστροφής κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι η χώρα του θα μπορούσε να γιορτάσει «μια ημέρα εθνικής χαράς» από τη Δευτέρα το βράδυ με «την επιστροφή όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

Μετά την ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός, χθες στις 12.00 ώρα Ελλάδας, χιλιάδες εκτοπισμένοι πήραν τον δρόμο προς το βόρειο τμήμα του θύλακα, την ώρα που άλλοι επέστρεψαν στα χαλάσματα των σπιτιών τους στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ένα τεράστιο ρεύμα ανθρώπων εκτεινόταν κατά μήκος του οδικού άξονα αλ Ρασίντ, κοντά στη Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με κατεύθυνση την πόλη της Γάζας.

🚨 BREAKING: Tens of thousands of Palestinians are FLOODING toward northern Gaza after President Trump’s ceasefire took effect and peace broke out in the region Many of them are seeking to return to their home, or check if it’s been destroyed, along with other property. This is… pic.twitter.com/L15Rxt0CL7 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 10, 2025

«Όταν έμαθα τα νέα της ισραηλινής απόσυρσης και ότι ο δρόμος θα ήταν ανοικτός, κατευθυνθήκαμε αμέσως με την οικογένειά μου προς τον άξονα αλ Ρασίντ προκειμένου να επιστρέψουμε σπίτια μας», δήλωσε ο Άχμαντ Αζάμ, ένας εκτοπισμένος ηλικίας 35 ετών, που κατάγεται από την πόλη της Γάζας.

«Επιστρέφουμε στα σπίτια μας παρά τις καταστροφές, την πολιορκία και τον πόνο. Είμαστε χαρούμενοι ακόμα κι αν επιστρέφουμε στα συντρίμμια. Τουλάχιστον είναι η γη μας», είπε ο Αμίρ Αμπού Ιγιάντεχ, ηλικίας 32 ετών, στη Χαν Γιούνις.

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου παραμένει όρθιο», ανέφερε ο 40χρονος Ισμαΐλ Ζαϊντά, από τη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας. «Όμως, το μέρος έχει καταστραφεί, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί».

Palestinian families eager to return to what’s left of their homes are walking back to Gaza City as Israel begins its withdrawal under the new ceasefire agreement. pic.twitter.com/f7Frx7SvDP — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μια ανακατάταξη των στρατευμάτων του στους τομείς της πολιορκημένης και κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας, όπου οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 εναντίον του Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως πολλές περιοχές παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» για τον άμαχο πληθυσμό.

BREAKING: Tens of thousands of Palestinians return to northern Gaza following the implementation of a ceasefire, while Israeli forces begin their withdraw. A US official tells al-Jazeera that US troops have already begun arriving in Israel. The official tells the Qatari outlet… pic.twitter.com/rUVaoqPRVC — War Correspondent (@warDaniel47) October 10, 2025

Η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνάφθηκε την Πέμπτη, έπειτα από τέσσερις ημέρες έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ μέσω των διεθνών μεσολαβητών, όπως οι ΗΠΑ.

Η συμφωνία, την οποία ενέκρινε η ισραηλινή κυβέρνηση, βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

O OHE έλαβε το πράσινο φως για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα



Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας



Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες Παρασκευή τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό, αφού τέθηκε νωρίτερα χθες σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Ακόμη, η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Στο Ισραήλ 200 Αμερικανοί στρατιώτες για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός



Παράλληλα, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί θα μετακινηθούν από τις βάσεις στις οποίες σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, για να επιβλέπουν και να συντονίζουν την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός με τη βοήθεια Αιγύπτου, Κατάρ, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο ρόλος των οποίων παραμένει ασαφής.