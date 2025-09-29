Τραμπ για Γάζα: Πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες – Ο Νετανιάχου θέλει ειρήνη - Real.gr

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε χθες ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο ειδησεογραφικό site Axios και στο Channel 12 ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αύριο.

«Όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμα να το πετύχουμε», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. [Η Χαμάς έχει] μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο.»

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Νετανιάχου.

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι το σχέδιό του στοχεύει όχι μόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη.