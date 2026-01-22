Τραμπ για Γροιλανδία: «Το προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει αντιπυραυλική ασπίδα και πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Χαρακτήρισε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία ως μια συμφωνία «μεγάλης διάρκειας», χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

«Είναι λίγο περίπλοκο», είπε για τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι θα δοθούν εξηγήσεις «στην πορεία». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο CNBC, είπε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που θα διαρκέσει «επ’ αόριστον», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι για πάντα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια συμφωνία με την οποία «όλοι είναι ευχαριστημένοι», η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του για έλεγχο της Γροιλανδίας.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε με το ΝΑΤΟ για την αποκλιμάκωση των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία περιλαμβάνει δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών για τις ΗΠΑ, καθώς και συμμετοχή στο αμυντικό σύστημα Golden Dome.

«Θα συμμετέχουν στο Golden Dome και στα δικαιώματα για τα ορυκτά – και εμείς επίσης», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC.

ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι θα εργαστούν συλλογικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα εργαστούν συλλογικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

«Οι συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για το πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική μέσω της συλλογικής δράσης των συμμάχων, και ιδίως των επτά χωρών–μελών που βρίσκονται στην Αρκτική», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ οικονομικό ή στρατιωτικό έρεισμα στη Γροιλανδία.

Ύστερα από εβδομάδες έντονης ρητορικής που απείλησε να προκαλέσει τη βαθύτερη ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Τετάρτη αιφνιδιαστικά πίσω από τις απειλές για την επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι διαφαίνεται συμφωνία για τον τερματισμό της διαμάχης.