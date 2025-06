Tραμπ: «Η εκεχειρία είναι σε ισχύ από τώρα, παρακαλώ μην την παραβιάσετε» - Συμφώνησε το Ισραήλ - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι "τώρα είναι σε ισχύ" η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ κάλεσε και τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν.

“Η εκεχειρία είναι τώρα σε ισχύ. Παρακαλώ, μην την παραβιάσετε!”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του, όλη με κεφαλαία γράμματα.

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Reuters, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανακοίνωσή του σημείωσε ότι συμφώνησε με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, ενώ τόνισε παράλληλα ότι το Ισραήλ θα απαντήσει «δυναμικά» σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις της εκεχειρίας με το Ιράν.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι το Ισραήλ έχει επιτύχει τον στόχο του να απομακρύνει την πυρηνική και βαλλιστική απειλή του Ιράν και ευχαριστεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την «υποστήριξη στην άμυνα και τη συμμετοχή» του σε αυτό.

Ιρανικό πλήγμα στο νότιο Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, τους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί από το ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, η οποία προηγουμένως είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς.

Πύραυλος, που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Μπερσέβα.

Footage circulating on social media shows the moment an Iranian ballistic missile impacted in southern Israel, causing the deaths of three and wounding at least eight more. pic.twitter.com/y99cMvWf6D

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 24, 2025