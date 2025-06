Τραμπ: Δεν αποκλείει τη συμφιλίωση με τον Μασκ - «Θα μπορούσαμε να τα ξαναβρούμε, δεν του κρατάω κακία» - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «θα μπορούσε» να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Ίλον Μασκ.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στη δημοσιογράφο της New York Post, Μιράντα Ντιβάιν, στο πρώτο επεισόδιο του podcast «Pod Force One», ο Τραμπ ανέφερε πως δεν «κατηγορεί» τον Μασκ για τη ρήξη στη συνεργασία τους, αλλά παραδέχθηκε πως είναι «λίγο απογοητευμένος». Όπως δήλωσε, «δεν κρατά κακία» αφού ο Μασκ επέκρινε δημοσίως το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιό» του και οι δυο τους είχαν έναν θεαματικό καβγά την περασμένη εβδομάδα.

Trump doesn’t rule out reconciliation with Elon Musk as he sits down with Miranda Devine for ‘Pod Force One’ https://t.co/7y82mXtsMP pic.twitter.com/McrHgOYfWV

— New York Post (@nypost) June 11, 2025