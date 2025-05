Μασκ: Μυστήριο με το μαυρισμένο του μάτι στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου με τον Τραμπ - Real.gr

Ο Ιλον Μασκ εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ευχόμενος καλή επιτυχία στον υψηλόβαθμο σύμβουλό του, τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ίλον Μασκ, κατά την τελευταία, επισήμως, ημέρα του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι δεν αποχωρεί στην πραγματικότητα αλλά θα επιστρέφει συχνά.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ είπε για τον Μασκ: «Έκανε φανταστική δουλειά», ενώ επισήμανε ότι πολλά στελέχη της υπηρεσίας κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), επικεφαλής της οποίας ήταν ο Μασκ, θα παραμείνουν στην κυβέρνηση.

📸 Pictured: Elon Musk appears to have black eye on his return to the Oval Office pic.twitter.com/neRZ0YO1EQ

