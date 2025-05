Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας: Δεν αποκλείω τη χρήση στρατιωτικής βίας - BINTEO - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ξανά να πλανάται η απειλή της χρήσης στρατιωτικής βίας αν κρίνει ότι απαιτείται για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, επιχειρηματολογώντας στο πλαίσιο εφ’ όλης της ύλης συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News που μεταδόθηκε ολόκληρη χθες Κυριακή πως η χώρα του έχει «μεγάλη ανάγκη» το αρκτικό νησί από τη σκοπιά των συμφερόντων εθνικής ασφαλείας.

Ερωτηθείς αν αποκλείει ή όχι τη χρήση στρατιωτικής βίας, απάντησε: «Δεν το αποκλείω. Δεν λέω πως θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα».

«Η Γροιλανδία έχει πολύ μικρό πληθυσμό, που θα φροντίσουμε, θα αγαπήσουμε κι όλ’ αυτά. Αλλά τη χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια», επέμεινε.

Εδώ και μήνες, ο αμερικανός πρόεδρος εκφράζει δημόσια την επιθυμία του η Γροιλανδία να γίνει «τμήμα» των ΗΠΑ, παρότι η νήσος είναι αυτόνομη περιοχή του βασιλείου της Δανίας, και δεν έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση στρατιωτικής βίας για τον σκοπό αυτό.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο κ. Τραμπ είχε επίσης προκαλέσει εκνευρισμό στην Ευρώπη ρίχνοντας την ιδέα η Ουάσιγκτον να «αγοράσει» το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη.

Από γεωγραφική σκοπιά, η Γροιλανδία είναι μέρος της ηπείρου της Βόρειας Αμερικής που εκτείνεται στην Αρκτική. Η πελώρια νήσος χαρακτηρίζεται σημαντική για το παγκόσμιο κλίμα και για τον στρατιωτικό έλεγχο της Αρκτικής.

Θεωρείται επίσης πως έχει πλούσιο υπέδαφος, ιδίως σε σπάνιες γαίες και υδρογονάνθρακες, ενώ από την περιοχή όπου βρίσκονται διέρχονται θαλάσσιες οδοί που προοδευτικά αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Welker: “Would you rule out military force to take Canada?”

Trump: “I think we’re not going to ever get to that point. Something could happen with Greenland, I’ll be honest.”

Welker: “You are not ruling out military force to take Greenland?”

Trump: “I don’t rule it out.” pic.twitter.com/FEmvilUnJz

— Ric₳rdo Rodrigues (@rforodrigues_14) May 4, 2025