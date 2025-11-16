Τράμπ: Η απρόσμενη εμφάνισή του σε γαμήλια δεξίωση ζευγαριού στη Φλόριντα - Βίντεο - Real.gr

Κάτι απρόβλεπτο συνέβη το Σάββατο σε γαμήλια δεξίωση στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα, όταν εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ αιφνιδιάζοντας το ζευγάρι και τους καλεσμένους.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε από την αίθουσα της δεξίωσης το βράδυ του Σαββάτου και πλησίασε το νεόνυμφο ζευγάρι, προκαλώντας ενθουσιασμό και έκπληξη. Οι καλεσμένοι κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία γρήγορα έγιναν viral. Σε αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να μιλά με τους παρευρισκόμενους, να χαμογελά και να ποζάρει, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους νεόνυμφους.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης παρουσίας του, ακούγεται να αστειεύεται με το ζευγάρι λέγοντας: «Είναι όμορφο ζευγάρι! Θα χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία τους σε διαφήμιση ξενοδοχείου». Το σχόλιο προκάλεσε γέλια και ζεστό κλίμα ανάμεσα στους καλεσμένους, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την απρόσμενη στιγμή ως «κάτι που θα θυμούνται για πάντα».