Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτισμικό αφανισμό – Σε 20 χρόνια θα είναι αγνώριστη - Real.gr

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός κινδυνεύει να «αφανιστεί» ως αποτέλεσμα δεκαετιών οικονομικής παρακμής, πολιτικής λογοκρισίας και μετανάστευσης.

Σε μια πολυσέλιδη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και υπογράφηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πολιτιστικές και πολιτικές αποτυχίες της Ευρώπης αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τον τρόπο ζωής της ηπείρου από την κακή οικονομική της απόδοση.

«Αυτή η οικονομική παρακμή επισκιάζεται από την πραγματική και πιο αυστηρή προοπτική της εξάλειψης του πολιτισμού», ανέφερε η έκθεση. «Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο».

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών συμμάχων τους στην Ευρώπη έχουν γίνει εμφανείς.

Ο Λευκός Οίκος έχει επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύθμιση των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, έχει προσφέρει δημόσια υποστήριξη σε ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την ήπειρο και έχει απειλήσει να διακόψει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, εκτός αν το Κίεβο κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Βέλη» Τραμπ για τη μαζική μετανάστευση

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης ενθαρρύνει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να αναστείλουν το σχέδιο της ΕΕ για την αποδέσμευση νέων κονδυλίων ύψους περίπου 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) που χρειάζεται η Ουκρανία για να συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια στη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με διπλωμάτες που μίλησαν στο Bloomberg.

Η έκθεση κατηγορεί την ΕΕ για πολλά από τα προβλήματα της Ευρώπης, λέγοντας ότι η Ένωση έχει υπονομεύσει τις πολιτικές ελευθερίες και δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τη μετανάστευση, η οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τροφοδοτεί τις κοινωνικές εντάσεις. Η έκθεση επιτίθεται επίσης σε αυτό που αποκαλεί λογοκρισία και περιορισμούς στα πολιτικά κινήματα της αντιπολίτευσης.

Οι κύριοι στόχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα είναι να εξασφαλίσουν τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, να καλλιεργήσουν «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών χωρών», να ανοίξουν τις αγορές της ηπείρου για τις αμερικανικές εταιρείες και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ, αναφέρει η έκθεση.

«Η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει η έκθεση. «Όχι μόνο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την Ευρώπη — κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοκαταστροφικό για τους στόχους αυτής της στρατηγικής».