Τραμπ: Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι από το Ιράν - Το σχόλιο για τον Καναδά και την Κίνα - Real.gr

- Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε με τελωνειακούς δασμούς 100% τον Καναδά αν προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα, δηλώνοντας ότι «δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά».
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ινδία θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα αντί από το Ιράν, τονίζοντας πως «έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας».
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι και η Κίνα είναι ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.
“Αν κάνουν μια συμφωνία με την Κίνα, ναι, θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.
“Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά”, πρόσθεσε.
Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στον Καναδά αν φέρει εις πέρας εμπορική συμφωνία με την Κίνα.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αντί να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.
“Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας”, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον.
