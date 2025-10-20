Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παραμένει σε ισχύ - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έκαναν λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 45 άνθρωποι, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από την πολιτική προστασία.

«Ναι, είναι», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

«Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σωστά. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά», συνέχισε ο κ. Τραμπ.

Τα χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον «δεκάδων στόχων της Χαμάς» ήταν τα πρώτα τέτοιας έκτασης αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Η πολιτική προστασία, οργανισμός άμεσης βοήθειας των αρχών της Χαμάς, έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον θύλακο. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θύματα. Έκανε λόγο νωρίτερα χθες για δυο νεκρούς στις τάξεις του.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος.

Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», πρόσθεσε.

Προτού πάρει τον λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να υποβαθμίζει το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους πως η κατάπαυση του πυρός έχει «τα πάνω της και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει», είπε.

«Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος Βανς.

Χθες βράδυ, έπειτα από τη σειρά αεροπορικών επιδρομών, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως σταματά τις επιχειρήσεις κι επανέρχεται στην εφαρμογή της συμφωνίας.