Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι “τώρα είναι σε ισχύ” η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ κάλεσε και τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν.

“Η εκεχειρία είναι τώρα σε ισχύ. Παρακαλώ, μην την παραβιάσετε!”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του, όλη με κεφαλαία γράμματα, στο Truth Social.

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!

— Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) June 24, 2025