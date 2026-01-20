Τραμπ: «Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα μπορούσε να εμπλακεί στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε των επιλογών του για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε φωτογραφίες συλληφθέντων στη Μινεσότα, κάνοντας λόγο για «εγκληματίες, παράτυπους μετανάστες», βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο Σομαλούς. «Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», υποστήριξε. «Δεν έχει τίποτα που να την κάνει να μοιάζει με χώρα. Ακόμη κι αν είναι χώρα, θεωρείται ίσως η χειρότερη στον κόσμο», συμπλήρωσε, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της σομαλικής καταγωγής Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, η οποία τον έχει επικρίνει για την πολιτική του.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα μπορούσε να “εμπλακεί” στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τραμπ “δεν ξέρει” τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για τη νομιμότητα των δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ