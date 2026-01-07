Τραμπ: «Η Ουάσινγκτον θα είναι πάντα δίπλα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ» - Real.gr

Quantcast
18:03, 07/01/2026
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίζουν πάντα το ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία και η Κίνα φοβούνται τη συμμαχία μόνο όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλος της.

«Θα είμαστε πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ, ακόμα και αν εκείνο δεν θα είναι δίπλα σε μας», δήλωσε ο Τραμπ μέσω μιας ανάρτησής του στην δική του πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν επανειλημμένα προβεί σε σειρά απειλών ότι θα καταλάβουν τη Γροιλανδία, αυξάνοντας απότομα την ένταση με τη Δανία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

