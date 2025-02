Τραμπ: Η Ουκρανία μπορεί να ξεχάσει το ΝΑΤΟ, γι' αυτό ξεκίνησαν όλα - Real.gr

Η Ουκρανία μπορεί να ξεχάσει το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

«Μπορούν να ξεχάσουν το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι μάλλον γι’ αυτό ξεκίνησαν όλα », είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση πως θα επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι «θα είναι μια μακροχρόνια ειρήνη».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ συζήτησαν τα βήματα για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους σήμερα στον Λευκό Οίκο.

«Όπως συζήτησα με τον πρωθυπουργό Στάρμερ, το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι προς μια πολύ εφικτή κατάπαυση του πυρός. Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί γρήγορα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό ηγέτη.

