Τραμπ: Η πρότασή μου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική του πρόταση.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική του πρόταση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί καλή βάση για επεξεργασία αλλά χρειάζεται να επανεξετασθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που εμφανίσθηκε, το οποίο ενσωματώνει ιδέες που είναι πολύ οικείες, είτε υπήρχε επ’ αυτών συμφωνία είτε όχι, Είναι καλό ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κυριαρχία, της εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της διάσκεψης της G20 στη Νότια Αφρική.

«Αλλά είναι μία βάση εργασίας που πρέπει να επανεξετασθεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, διότι το σχέδιο αυτό, κατ’ αρχάς, δεν συζητήθηκε με τους Ευρωπαίους», είπε.

«Ωστόσο, ορίζει πολλά θέματα για τους Ευρωπαίους. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», είπε.

«Με το δεδομένο πως ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα χέρια των μελών του ΝΑΤΟ…άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν μπορούν να είναι μία αμερικανική πρόταση, χρειάζεται ευρύτερη διαβούλευση», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «χωρίς στοιχεία αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

«Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία θα συνέλθουν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τρίτης.

«Θα έχουμε μία συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης για να συντονισθούμε για το θέμα και να εξετάσουμε την πρόοδο που θα έχει γίνει κατά τις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών στη Γενεύη», είπε.

«Υπογράψτε τώρα τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη»

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ φέρεται πάντως να ενημέρωσε το βράδυ της Παρασκευής τους πρεσβευτές του ΝΑΤΟ ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης τις επόμενες ημέρες — με την προειδοποίηση ότι, αν η Ουκρανία αρνηθεί, η επόμενη πρόταση θα είναι «πολύ χειρότερη», σύμφωνα με την Guardian.

Σύμφωνα με συμμετέχοντα, ο Ντρίσκολ — μετά από συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ — τόνισε την ανάγκη ταχύτητας: «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα».

Όπως αναφέρει η Guardian, η συνάντηση βυθίστηκε γρήγορα στην αμηχανία: αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες αμφισβήτησαν τόσο το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης όσο και τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον διαπραγματεύτηκε με τη Μόσχα, αποκλείοντας τους συμμάχους από την ενημέρωση.

«Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Μας επανέλαβαν το γνωστό: “Δεν έχετε κανένα χαρτί στα χέρια σας” — ακριβώς τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Τραμπ απέναντι στον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο», ανέφερε διπλωμάτης στη βρετανική εφημερίδα.

Το περιεχόμενο του σχεδίου προκαλεί σοκ στο Κίεβο: παραχώρηση εδαφών που ελέγχονται ακόμη από τον ουκρανικό στρατό, επίσημη αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών από τη Ρωσία, και ακόμη και γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της σύγκρουσης. Πρόκειται για όρους που θεωρούνται ασύμβατοι με τις θέσεις Ουκρανίας και Ευρωπαίων.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η χώρα βιώνει «μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας μας», περιγράφοντας το δίλημμα: «να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή να χάσουμε έναν βασικό σύμμαχο».

Ο Ντρίσκολ, στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, απέφυγε να διευκρινίσει εάν η πρόταση ταυτίζεται με το σχέδιο των 28 σημείων που διέρρευσε στον Τύπο. «Σημασία έχει να εστιάσουμε σε αυτά που μετρούν πραγματικά», είπε.

Η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη προς τους πρεσβευτές: «Η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή. Το κείμενο δεν θα βελτιωθεί με τον χρόνο — θα χειροτερεύσει».

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει υπογραφή πριν από το Thanksgiving, σε ένα χρονοδιάγραμμα που η Ντέιβις χαρακτήρισε «επιθετικό», με διπλωματική δραστηριότητα «σπάνιας έντασης» στην καριέρα της.

Όταν ρωτήθηκαν γιατί η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει περιοχές που η Ρωσία δεν κατόρθωσε να καταλάβει εδώ και έντεκα χρόνια, Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν ότι η συμφωνία «είναι προς όφελος του Κιέβου» και μίλησαν ακόμη και για μελλοντική τελετή όπου Τραμπ και Ζελένσκι θα υπέγραφαν ένα «έγγραφο ειρήνης».

Το κείμενο της πρότασης φέρεται να συντάχθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, οικονομικό σύμβουλο του Κρεμλίνου — μια συνεργασία που αποκαλύπτει την ύπαρξη παράλληλου διαύλου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να μεταβεί σύντομα στη Ρωσία για να συνεχιστούν οι συζητήσεις.

Την Παρασκευή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αντίγραφο του σχεδίου: «Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική διευθέτηση», δήλωσε στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας.