Τραμπ: Η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο προϊόντα των ΗΠΑ με τα έσοδα από το πετρέλαιό της - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Βενεζουέλα θα αγοράσει «μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα» με τα χρήματα από τη νέα συμφωνία πετρελαίου.
- Οι αγορές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για την βελτίωση των ενεργειακών υποδομών.
- Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στην κυβέρνησή του «30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου». Αυτά θα πουληθούν «στις τιμές της αγοράς» και «τα χρήματα θα τα ελέγχω εγώ».
«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.
«Οι αγορές αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Το βράδυ προχθές Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στην κυβέρνησή του «30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», προσθέτοντας πως θα πουληθούν «στις τιμές της αγοράς» και ότι «τα χρήματα θα τα ελέγχω εγώ».