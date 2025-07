Τραμπ και Νετανιάχου αντιδρούν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τον Μακρόν - Real.gr

«Πιστός στην ιστορική του δέσμευση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γάλλος Πρόεδρος.

Την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα βαθαίνει και οι διεθνείς εκκλήσεις για την προστασία των αμάχων πληθαίνουν, η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους διαμορφώνει νέα δεδομένα.

«Πιστός στην ιστορική του δέσμευση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στην ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος προσέθεσε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, επισυνάπτοντας σχετική επιστολή του στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, όπου γνωστοποιεί τις προθέσεις του, σημειώνει ότι είναι απαραίτητη η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η μαζική ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό της Γάζας και προσθέτει ότι η ειρήνη είναι εφικτή.

Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the State of Palestine.

I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September.… pic.twitter.com/VTSVGVH41I

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025