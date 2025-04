Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου - Λευκός Οίκος: Πολύ εποικοδομητική συνομιλία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στη Ρώμη στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει τις πιέσεις για την επίτευξη σύντομα εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

“Η συνάντηση έγινε και έχει ήδη τελειώσει”, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, ο Σέρχιι Νικιφόροφ, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

«Πολύ εποικοδομητική συνομιλία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια “πολύ εποικοδομητική συνομιλία” με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου σήμερα στο Βατικανό, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τον Στίβεν Τσέουνγκ, διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι “συναντήθηκαν κατ’ιδίαν σήμερα και είχαν μια πολύ εποικοδομητική συνομιλία”. “Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντησή τους θα ακολουθήσουν”, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα πριν από πάνω από τρία χρόνια, βρίσκονται “πολύ κοντά σε συμφωνία”.

