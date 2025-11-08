Τραμπ: Κανένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι κανένας Αμερικανός αξιωματούχος δεν θα συμμετάσχει στην προσεχή σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική εντός του μήνα, όπου ως τώρα αναμενόταν ότι οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύονταν από τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς.

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», χώρα που ο ίδιος κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος και πρόσθεσε: «Ουδείς αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα συμμετάσχει όσο συνεχίζονται αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερη σχετικά επιβεβαίωσε πως ο κ. Βανς πλέον δεν αναμένεται να ταξιδέψει στη Νότια Αφρική για τη σύνοδο αυτή.

«Οι Αφρικάνερ (άνθρωποι που κατάγονται από ολλανδούς εποίκους και επίσης από γάλλους και γερμανούς μετανάστες) σκοτώνονται και σφαγιάζονται κι η γη και τα αγροκτήματά τους κατάσχονται παράνομα», τόνισε για ακόμη μια φορά ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο κ. Τραμπ είχε ήδη δηλώσει επανειλημμένα πως προσωπικά δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να πάει στη Νότια Αφρική, επικαλούμενος τις διαφωνίες του με την πολιτική της κυβέρνησης του ομολόγου του Σίριλ Ραμαφόσα όσομ αφορά τη γαιοκτησία, καθώς και έναντι του Ισραήλ.

Τον Μάιο, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο αμερικανός πρόεδρος είχε εξακοντίσει την – ατεκμηρίωτη – κατηγορία πως διαπράττεται «γενοκτονία» σε βάρος των λευκών γαιοκτημόνων στη Νότια Αφρική.

Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση και ειδικοί αντικρούουν τις θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης περί υποτιθέμενης «γενοκτονίας των λευκών», που χαρακτηρίζουν «θεωρία συνομωσίας» θάλλουσα «σε ακροδεξιούς κύκλους».

Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ υποδέχθηκαν μια πρώτη ομάδα λευκών Νοτιοαφρικανών στους οποίους έδωσε άσυλο. Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ πάγωσε τη βοήθεια στη Νότια Αφρική. Και τον Μάρτιο, η κυβέρνησή του έδιωξε από την Ουάσιγκτον τον πρεσβευτή της χώρας.