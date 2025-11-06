Τραμπ κατά Μαμντάνι: Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο στη Ν. Υόρκη, θέλουν να μας κάνουν Κούβα - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και τους Δημοκρατικούς, λέγοντας ότι «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» να ηγηθεί της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη, υπό τη νέα της ηγεσία, εισέρχεται σε μια επικίνδυνη πορεία. «Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

.@POTUS: “The Communists, Marxists, Socialists, and Globalists had their chance—and they delivered nothing but disaster… their day is OVER, their grip is BROKEN, and their time is absolutely DONE. The Golden Age of America has begun and we are just getting started.” pic.twitter.com/7SsaLjh0x3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εκλογική αναμέτρηση της Νέας Υόρκης για να ενισχύσει την ευρύτερη κριτική του κατά των Δημοκρατικών και της πολιτικής τους. «Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν κομμουνιστή ως δήμαρχο… οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα».

.@POTUS: “If you want to see what Congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday’s election in New York—where their party installed a COMMUNIST as the mayor…our opponents are hellbent on turning America into Communist Cuba or Socialist… pic.twitter.com/ucEZILOpFQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Σχολίασε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν «μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής». Μάλιστα, έκανε και ένα πικρό σχόλιο λέγοντας ότι το Μαϊάμι θα μπορούσε να γίνει καταφύγιο για «εκείνους που φεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».

.@POTUS: “After last night’s results, the decision facing all Americans could not be more clear — we have a choice between Communism and common sense.” pic.twitter.com/YgwGe547oX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ επαίνεσε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι η Αμερική βρίσκεται σε μια «χρυσή εποχή», με «την πιο ισχυρή οικονομία, τα πιο ισχυρά σύνορα και τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις». Ισχυρίστηκε ότι «τρισεκατομμύρια δολάρια» επιστρέφουν στη χώρα, ενώ αναφέρθηκε στην ανανεωμένη βιομηχανική επένδυση και την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων.

.@POTUS: “I’m pleased to report that today, the United States has the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest SPIRIT of any nation anywhere… This is the Golden Age of America.” pic.twitter.com/2e5GXMTPJc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

«Πρέπει να συνεργαστεί για να μην χάσει τη στήριξη»

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του Fox News, Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Μαμντάνι, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο νέος δήμαρχος οφείλει να δείξει σεβασμό προς την Ουάσιγκτον και προς τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την πόλη, αν θέλει να πετύχει στη θητεία του.

Πρέπει να επιδιώξει μια νέα σχέση συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, κινδυνεύει να χάσει πολλά εάν δεν το πράξει, πρόσθεσε.