Τραμπ κατά Μαμντάνι: Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο στη Ν. Υόρκη, θέλουν να μας κάνουν Κούβα - Real.gr

Τραμπ κατά Μαμντάνι: Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο στη Ν. Υόρκη, θέλουν να μας κάνουν Κούβα

02:30, 06/11/2025
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και τους Δημοκρατικούς, λέγοντας ότι «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» να ηγηθεί της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη, υπό τη νέα της ηγεσία, εισέρχεται σε μια επικίνδυνη πορεία. «Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εκλογική αναμέτρηση της Νέας Υόρκης για να ενισχύσει την ευρύτερη κριτική του κατά των Δημοκρατικών και της πολιτικής τους. «Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν κομμουνιστή ως δήμαρχο… οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα».

Σχολίασε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν «μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής». Μάλιστα, έκανε και ένα πικρό σχόλιο λέγοντας ότι το Μαϊάμι θα μπορούσε να γίνει καταφύγιο για «εκείνους που φεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ επαίνεσε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι η Αμερική βρίσκεται σε μια «χρυσή εποχή», με «την πιο ισχυρή οικονομία, τα πιο ισχυρά σύνορα και τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις». Ισχυρίστηκε ότι «τρισεκατομμύρια δολάρια» επιστρέφουν στη χώρα, ενώ αναφέρθηκε στην ανανεωμένη βιομηχανική επένδυση και την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων.

«Πρέπει να συνεργαστεί για να μην χάσει τη στήριξη»

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του Fox News, Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Μαμντάνι, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο νέος δήμαρχος οφείλει να δείξει σεβασμό προς την Ουάσιγκτον και προς τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την πόλη, αν θέλει να πετύχει στη θητεία του.

Πρέπει να επιδιώξει μια νέα σχέση συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, κινδυνεύει να χάσει πολλά εάν δεν το πράξει, πρόσθεσε.

