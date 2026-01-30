Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς το ιρανικός καθεστώς, ανακοινώνοντας ότι μια μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για δύναμη μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη που είχε αναπτυχθεί στη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει στρατιωτική δράση, συμπληρώνοντας ότι έχει θέσει μια μη δημοσιοποιημένη προθεσμία για να απαντήσει, καθώς αμερικανικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

«Μπορώ να πω αυτό: θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Όταν ρωτήθηκε αν είχε θέσει προθεσμία, ο Τραμπ απάντησε «ναι, έθεσα», αλλά πρόσθεσε ότι «μόνο αυτοί γνωρίζουν με βεβαιότητα» ποια είναι αυτή.