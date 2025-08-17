Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» αναφορικά με τη Ρωσία, σε ένα λακωνικό μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social, μια μέρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Αναφορές Τραμπ για «fake news» σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στα αμερικανικά ΜΜΕ σχετικά με τον τρόπου που κάλυψαν τη συνάντησή του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, κάνοντας λόγο για «fake news.

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake news και οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Γουίτκοφ: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν στην Αλάσκα για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα».

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.