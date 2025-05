Τραμπ: Μεγαλοπρεπής υποδοχή στη Σαουδική Αραβία - Το μωβ χαλί και τα χρυσά σπαθιά - Real.gr

Με μαχητικά αεροσκάφη, χρυσά σπαθιά και άλογα υπόδεχτηκαν τον Αμερικανό πρόεδρο στο Ριάντ, στη Σουηδική Αραβία.

Στο Ριάντ, τον πρώτο σταθμό τετραήμερης περιοδείας του στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, έφτασε το πρωί της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ. O Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα από τον πρίγκιπα διάδοχο και ντε φάκτο ηγέτη του βασιλείου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο πλαίσιο μιας περιοδείας στον Κόλπο.

Οι δύο άνδρες, χαμογελαστοί και εμφανώς χαλαροί, συναντήθηκαν μετά το αεροδρόμιο στο πολυτελές παλάτι για μια τελετή καλωσορίσματος των μελών των δύο αντιπροσωπειών, την οποία ακολούθησε ένα γεύμα.

BREAKING: President Trump has stepped off Air Force One in Riyadh and is greeted at the bottom of the stairs by Saudi Arabia’s crown prince, Mohammed bin Salman

