Τραμπ: «Να αναλάβουν οι ΗΠΑ τα πυρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας» - Τα ανταλλάγματα που ζητά ο Ζελένσκι - Real.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν την Ουκρανία να προμηθευτεί περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε να εργαστεί μαζί του για να δουν τι είναι διαθέσιμο, κυρίως στην Ευρώπη», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας ειδικότερα για συστήματα Patriot και πρόσθεσε ότι «η ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών για την άμυνα της Ουκρανίας θα συνεχιστεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν στην «κατοχή» τους ουκρανικούς πυρηνικούς και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Η κατοχή από τους Αμερικανούς των σταθμών αυτών θα αποτελεί την καλύτερη προστασία και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές», δήλωσε η Λίβιτ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει πέρα από την προηγούμενη υπό διαπραγμάτευση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για τα ορυκτά και τους φυσικούς πόρους και ότι επικεντρώνεται στην ειρήνη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μετά τις συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη, και στη συνέχεια με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα, ότι οι δύσκολες συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι «σε καλό δρόμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ένα «φανταστικό» τηλεφώνημα με τον Ουκρανό ομόλογό του, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε μια ριζική αλλαγή του τόνου συγκριτικά με την εχθρότητα με την οποία ο Ζελένσκι έγινε πρόσφατα δεκτός στην Ουάσινγκτον.

Ο τελευταίος έγραψε στην πλατφόρμα Χ για μια «θετική, πολύ ουσιαστική και ειλικρινή» συνομιλία.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS . I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg

Διαβάζοντας μια μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών και ο Λευκός Οίκος, η Κάρολαϊν Λέβιτ επέμεινε στο γεγονός ότι ο Ζελένσκι, που κατηγορήθηκε για αγνωμοσύνη από ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους, «ευχαρίστησε» τον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές φορές για την αμερικανική υποστήριξη και πρόσθεσε ότι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν στη Σαουδική Αρανία τις ερχόμενες ημέρες.

«Μόλις είχα ένα πολύ καλό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι. Διήρκησε περίπου μία ώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο» έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

Just completed a very good telephone call with President Zelenskyy of Ukraine. It lasted approximately one hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are…

