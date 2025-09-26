Τραμπ: Νέοι δασμοί σε φάρμακα, φορτηγά και έπιπλα από την 1η Οκτωβρίου - Real.gr

Quantcast
08:17, 26/09/2025
Τραμπ: Νέοι δασμοί σε φάρμακα, φορτηγά και έπιπλα από την 1η Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.

Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου». Εξήγησε πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων. Όπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

