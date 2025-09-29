Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: «Ιστορική μέρα για την ειρήνη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος - Real.gr

Όπως δήλωσε ο Τραμπ, «εάν η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι “πολύ, πολύ κοντά” στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

“Αυτή είναι μια μεγάλη, σπουδαία ημέρα, μια υπέροχη ημέρα”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. “Είμαστε τουλάχιστον πολύ, πολύ κοντά, και νομίζω ότι είμαστε ‘περισσότερο από πολύ κοντά’, και θέλω να ευχαριστήσω τον Μπίμπι που ήρθε πραγματικά και έκανε τη δουλειά”, πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχισε την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αναφερόμενος στη σημερινή ημέρα λέγοντας ότι είναι “ίσως μια από τις ωραιότερες ημέρες του πολιτισμού”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ “ευχαρίστησε” τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την “αποδοχή” του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα και δήλωσε ότι ελπίζει σε μια “θετική απάντηση” από τη Χαμάς.

Διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι θα έχει την “πλήρη υποστήριξή” του στη Γάζα εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο.

Η πρόταση που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος προβλέπει τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που θα συνοδεύεται από τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών μετά το πράσινο φως από το Ισραήλ.

Το παλαιστινιακό έδαφος θα διοικείται από μια προσωρινή “τεχνοκρατική και απολίτικη” αρχή, από την οποία θα αποκλειστεί η Χαμάς.

Η Αρχή αυτή θα τεθεί υπό την εποπτεία μιας “επιτροπής ειρήνης” της οποίας θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και στην οποία θα διαδραματίσει ρόλο ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

“Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί” να φύγει από τη Γάζα εάν εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο, σύμφωνα με το έγγραφο που διένειμε ο Λευκός Οίκος, το οποίο διαβεβαιώνει ότι οι κάτοικοι θα “ενθαρρυνθούν” να παραμείνουν για να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση.

Παράλληλα ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί “κατά φάσεις” από τη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

“Σε συνεργασία με τη νέα μεταβατική αρχή στη Γάζα, όλα τα μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση κατά φάσεις των ισραηλινών δυνάμεων”, ανακοίνωσε χαρακτηριστικά.

Νετανιάχου: Υποστηρίζει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα από την Ουάσινγκτον ότι “υποστηρίζει” το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος, απειλώντας παράλληλα ότι θα “τελειώσει τη δουλειά” εάν η Χαμάς το απορρίψει.

“Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους”, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

“Όλοι οι όμηροί μας, οι ζωντανοί και οι νεκροί, θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ευθύνη της ασφάλειας εκεί (στον παλαιστινιακό θύλακα σ.σ.), συμπεριλαμβανομένης μιας περιμέτρου ασφαλείας, για ένα χρονικό διάστημα”.

“Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε πρόεδρε, ή εάν πουν ότι το αποδέχονται αλλά στη συνέχεια κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά μόνο του”, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε σήμερα από την Ουάσινγκτον ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς να αλλάξει “ριζικά”, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποδέχτηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

“Η Γάζα θα έχει μια ειρηνική διοίκηση πολιτών, της οποίας δεν θα ηγείται ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή”, δήλωσε παράλληλα ο Νετανιάχου.

“Σε σχέση με την Παλαιστινιακή Αρχή, εκτιμώ τη σταθερή σας θέση σύμφωνα με την οποία (η Παλαιστινιακή Αρχή σ.σ.) δεν θα μπορεί να έχει απολύτως κανένα ρόλο στη Γάζα χωρίς να περάσει από έναν πραγματικό και ριζοσπαστικό και πραγματικό μετασχηματισμό”, πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τραμπ.