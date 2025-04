Τραμπ: «Νομίζω έχουμε συμφωνία με τη Ρωσία, πρέπει να συμφωνήσει και η Ουκρανία» - Ζελένσκι: «Φορτισμένες οι συνομιλίες» - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) στον Λευκό Οίκο πως θεωρεί ότι έχει κλείσει «συμφωνία με τη Ρωσία» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και μένει πλέον να δώσει πράσινο φως ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νομίζω έχουμε συμφωνία με τη Ρωσία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον Ζελένσκι (…) νόμιζα ότι θα ήταν πιο εύκολο να συμφωνήσουμε. Ως τώρα είναι πιο δύσκολο» από ό,τι φανταζόταν, τόνισε.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ μοιάζουν να έρχονται σε αντίθεση με όσα έλεγαν στελέχη της κυβέρνησής του νωρίτερα, κατά τα οποία ο κ. Τραμπ πλέον βρίσκεται στα όρια της υπομονής του και η Ουάσιγκτον μπορεί να εγκαταλείψει τις προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία αν δεν υπάρξει πρόοδος άμεσα.

Μολαταύτα ο πρόεδρος Τραμπ είπε «νομίζω έχουμε συμφωνία και με τους δύο» και «ελπίζω να το κάνουν» (να συμφωνήσουν), «θέλω να σώσω ανθρώπινες ζωές, και ξέρετε, ξοδέψαμε πολλά χρήματα, αλλά αυτό αφορά μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας».

Ερωτηθείς σχετικά με τη de jure αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας που φέρεται να πρότεινε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο, ο κ. Τραμπ δεν έθιξε το ζήτημα άμεσα, λέγοντας πως δεν θέλει να δείξει «εύνοια» σε καμιά πλευρά, αλλά να τελειώσει ο πόλεμος.

Νωρίτερα χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε πως οι συνομιλίες στο Λονδίνο διεξήχθησαν σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν και θα φέρουν την ειρήνη στη χώρα του.

Σημειώνεται ότι στο Λονδίνο η σύνοδος για την ειρήνη στην Ουκρανία ξεκίνησε σε έντονα τεταμένη ατμόσφαιρα. Παρότι είχε προγραμματιστεί ως υπουργική συνάντηση υψηλού επιπέδου, η ακύρωση της συμμετοχής βασικών διπλωματών, όπως του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, την υποβάθμισε σε συνομιλίες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων. Ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, στρατηγός Kιθ Κέλογκ, παρευρίσκεται στις συνομιλίες στο Λονδίνο, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, αναχώρησε από την βρετανική πρωτεύουσα αιφνιδιαστικά και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι θα μεταβεί στη Ρωσία για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τέταρτη φορά.

«Η συναισθηματική φόρτιση ήταν στα ύψη σήμερα. Αλλά είναι καλό που (αντιπροσωπείες από) πέντε χώρες συναντήθηκαν για να φέρουν πιο κοντά την ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Η αμερικανική πλευρά μοιράστηκε το όραμά της. Η Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν τις απόψεις τους», συμπλήρωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα συμμορφώνεται πάντα με το Σύνταγμα της χώρας και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι σύμμαχοι του Κιέβου στη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα ενεργήσουν σεβόμενοι τις θέσεις της. Αυτή ήταν μια έμμεση αναφορά στις έντονες επικρίσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δήλωση Ζελένσκι ότι τυχόν αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας θα ήταν αντίθετη με το Σύνταγμα της Ουκρανίας.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw

