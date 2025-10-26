Τραμπ: Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα - Real.gr

«Πολύ θετικό το πλαίσιο" πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στη Μαλαισία το σαββατοκύριακο επέτρεψαν να δημιουργηθεί καλό κλίμα ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα χαρακτήριζα (αυτή τη συζήτηση) εποικοδομητική, διεξοδική και εις βάθος. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προετοιμαστούμε για τη συνάντηση των ηγετών σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ.

Τόνισε επίσης ότι η τελική απόφαση για παράταση ή μη της εμπορικής ανακωχής Ουάσινγκτον-Πεκίνου εναπόκειται «στον πρόεδρο Τραμπ», που προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Οι διήμερες συνομιλίες μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων για το εμπόριο από τις ΗΠΑ και την Κίνα, με στόχο να αποφευχθεί κλιμάκωση του εμπορικού τους πολέμου, ολοκληρώθηκαν, δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Ο ανώτατος διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο Λι Τσενγκάνγκ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ συναντήθηκαν με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Αμερικανό αντιπρόσωπο για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

O Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Λούλα δήλωσε ότι δεν βλέπει λόγο να υπάρχει διαμάχη μεταξύ της Βραζιλίας και των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών έγιναν ενόψει της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ σήμερα.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο με τη Μαλαισία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

«Έχουμε σχεδιάσει μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο», δήλωσε ο Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, προσθέτοντας ότι η Μαλαισία θα προχωρήσει σε τροποποίηση δασμολογικών και άλλων εμποδίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters